В Новосибирске установили 13 новых дорожных камер

В Новосибирске расширилась сеть стационарных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Как сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения Новосибирской области, с начала сентября в городе заработали 13 новых автоматических камер.

На левом берегу новые камеры были размещены на улице Станиславского — они будут контролировать пересечения с улицами Пархоменко, Котовского и Плахотного. Помимо этого, комплексы начали работу на перекрёстках улиц Ватутина и Котовского, Большой и 2-й Станционной, а также на железнодорожном переезде на Порт-Артурской и возле дома №5 на улице Котовского.

На правом берегу видеонаблюдение за дорожной обстановкой организовано по следующим адресам: у дома №1 на улице Курчатова, у дома №276/1 на Большевистской улице, а также на перекрёстках Народной и Танковой, Военной и Ипподромской, Доватора и ГБШ, Волочаевской и ГБШ.

Ранее Сиб.фм писал о том, что камеры фиксации нарушений ПДД приобретут для Новосибирска и Искитима.