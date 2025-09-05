В Новосибирской области открыли 38-ю модельную библиотеку – объект включен в народную программу «Единой России»

5 сентября в селе Сокур Мошковского района после модернизации открыли библиотеку. Ремонт помещения и приобретение современного оборудования провели по нацпроекту «Культура», федеральному партийному проекту «Культура малой Родины» и при поддержке министерства культуры Новосибирской области. На эти цели из бюджета было выделено почти 14 млн рублей.

Визуальный облик Сокурской библиотеки вдохновлён ее местоположением: через село проходят Транссибирская железнодорожная магистраль, автомобильная дорога и нефтепровод. Дизайн интерьера также отражает эту тематику. Освещение на потолке напоминает магистральные линии, панно с китом и перечнем магистралей подчёркивают географическое положение, а нестандартные линии книжных полок символизируют движение вперёд.

Библиотека предлагает современные пространства для чтения, работы и общения. «Инфо-холл» объединяет гардероб, зону регистрации, сервисные услуги и комфортное ожидание, а «Событийный зал» вмещает культурные события.

«Зал медиа ресурсов и молодёжного досуга» оснащён зонами цифровых технологий и виртуальной реальности. В результате ремонта и обновления фонда приобретены 850 книг, включая интерактивные издания и книги для слабовидящих.

«Библиотека в Сокуре стала 38-й модельной библиотекой в Новосибирской области. И это не просто тысяча новых книг в разных форматах, это центр притяжения. Мы видим, что, когда открывается новая тематическая библиотека, ее посещаемость возрастает кратно. Приходят не только дети, которые радуются новым возможностям пространства, но и люди самого разного возраста, в том числе пожилые», — отметил координатор федерального партпроекта «Культура малой Родины» в Новосибирской области, депутат Заксобрания Игорь Гришунин.