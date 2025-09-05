В Новосибирской области ремонт девяти школ завершат до конца 2025 года

До конца текущего года в Новосибирской области планируется завершить капитальный ремонт в девяти школах.

Все работы ведутся строго в соответствии с санитарными требованиями, что позволяет не прерывать учебный процесс в этих образовательных учреждениях.

Как сообщила вице-губернатор Валентина Дудникова, в регионе в этом году запланирован капитальный ремонт 38 школ. Эта масштабная работа ведется по поручению губернатора Андрея Травникова и будет выполнена в полном объеме.

К началу нового учебного года свои двери для учеников уже открыли 29 обновленных школ. Ремонт в оставшихся девяти, включая школу №36, будет полностью завершен до конца 2025 года.

В частности, в школе №36, которая была построена еще в 1937 году и где сегодня обучаются более 700 детей, ведутся работы по ремонту кровли, фасада, инженерных систем и внутренней отделки. На оперативное завершение ремонта из областного бюджета были выделены дополнительные средства.

