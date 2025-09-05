Задержан предполагаемый убийца новосибирской семьи в 2014-ом году

В Москве задержан гражданин иностранного государства, обвиняемый в убийстве трех человек, включая малолетнего ребенка, в Новосибирске в 2014 году.

По версии следствия, в марте 2014 года мужчина с сообщником убили владельца квартиры, затем, с целью скрыть преступление, убили его супругу и 8-летнюю дочь. Преступники похитили деньги и ценности на сумму более 10 тысяч рублей. После совершения убийств они покинули Россию.

В ходе расследования, которое продолжалось несколько лет, была создана оперативная группа, и мужчина был объявлен в международный розыск. В августе 2025 года он был задержан в Москве и этапирован в Новосибирск. Второй участник преступления был задержан ранее и его дело уже передано в суд.

Расследование продолжается, следователи собирают доказательства для окончательной судебной оценки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Напомним, что задержаны студенты колледжа, нападавшие на прохожих.