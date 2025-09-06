29-летний житель Новосибирска попал под поезд на перегоне станций Обь и Ипподром

Машинист применил экстренное торможение, но это не спасло ситуацию. Сибиряк скончался на месте.

Сегодня ночью в дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Новосибирск поступила информация о том, что на участке между станциями Обь и Ипподром электричкой был смертельно травмирован человек.

Прибывшие на место инцидента транспортные полицейские выяснили, что машинист электропоезда заметил человека, сидящего на рельсах, и предпринял попытки остановить состав, используя звуковой сигнал и экстренное торможение. Однако мужчина не отреагировал на приближающийся поезд. Несмотря на все усилия локомотивной бригады, наезда избежать не удалось. В результате полученных травм 29-летний местный житель скончался на месте происшествия.

Собранные сотрудниками транспортной полиции материалы были переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшего расследования и процессуальной проверки.

Транспортная полиция напоминает гражданам о важности соблюдения правил поведения на объектах железнодорожного транспорта, которые представляют собой зону повышенной опасности.