«Справедливороссы» рассказали новосибирцам, когда строительство школы в «Марселе» сдвинется с мертвой точки

На этой неделе в ЖК «Марсель» прошла встреча с активными гражданами, в которой принял участие депутат Госдумы Александр Аксененко и его новосибирские сопартийцы. Главным вопросом встречи стало строительство новой школы, ее сроки и причины, по которым оно так затянулось.

Модератором встречи выступил председатель «Союза отцов и семей Новосибирской области» Сергей Майоров, который в этой избирательной кампании выдвигается в Заксобрание по партийному списку «Справедливой России».

По его словам, процесс формирования земельного участка под новый школьный корпус сейчас ускорился. Главной сложностью остается, во-первых, наличие на участке частных домов, владельцев которых найти не удается, во-вторых – работающий тут же магазин.

На месте, где должен располагаться новый школьный корпус на 2-й Обской улице, сейчас стоит коммерческое помещение – в нем несколько торговых точек, два ПВЗ и сетевой супермаркет. Бывший прокурор Новосибирска, а теперь координатор Центра защиты прав граждан в Новосибирской области Роман Сивак напомнил о том, что здание было возведено незаконно, однако в дальнейшем собственник легализовал свою постройку. Но сейчас, по его словам, владелец здания «готов пойти навстречу». В данный момент проходит оценка имущества и определяется сумма компенсации – формирование участка, по словам Романа Сивака, будет завершено в течение года. После этого будет спроектировано здание школы. Параллельно, добавил Сивак, эти дела вести невозможно, поскольку никто не может подготовить проект без уже готового участка.

Новосибирцы поинтересовались, не будет ли быстрее снести самострой через суд, если он построен незаконно. Роман Сивак ответил, что это в любом случае займет больше времени и результат не гарантирован – напомним, владелец магазина успел его легализовать.

На сегодняшний день в микрорайоне работает всего одна школы №76. Она построена в 1937 году и рассчитана на 450 учеников, хотя желающих уже намного больше. Участники встречи сравнили сложившуюся ситуацию с положением микрорайона «Плющихинский», где тоже работает всего одна школа. Там уже набирают 13 (и больше) первых классов и учатся в три смены – по словам Романа Сивака, уже ведутся разговоры о четвертой. Вторая школа в «Плющихинском» к 2025 году так и не была построена – она была частью скандальной «школьной концессии» и недострой в этом году, напомним, признали опасным и начали разбирать.