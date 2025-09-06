Экс-сотрудников новосибирского «Хлебообъединения Восход» отправили в СИЗО

Ленинский районный суд Новосибирска 5 сентября отправил в СИЗО до конца октября двух бывших сотрудников АО «Хлебообъединение Восход». Валерия Анищенко и Александра Солдышева обвиняют в коррупционных преступлениях. Фабулу дела привели в паблике «Суды общей юрисдикции» во «ВКонтакте».

Согласно материалам, Анищенко работал начальником управления капстроительства АО, с 2021 по 2024 год он якобы получил 1,1 миллиона рублей в виде коммерческого подкупа. Деньги полагались за содействие в организации различных строительных подрядов без конкуренции.

Солдышева же обвиняют в посредничестве в коммерческом подкупе.

Сибиряки просили отправить из под домашний арест, но суд согласился со следователем и выбрал более строгую меру пресечения свободы. Постановление об отправке фигурантов в СИЗО не вступило в силу, и еще может быть обжаловано сторонами.

