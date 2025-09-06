Минцифры озвучил список сервисов доступных для новосибирцев без интернета

Операторы помогут обеспечивать доступ к сайтам и приложениям во время сбоев в интернете.

Министерство цифрового развития РФ представило перечень онлайн-платформ, доступных для новосибирцев и всех граждан России даже при отсутствии доступа к сети Интернет.

В этот список вошли такие ресурсы, как портал "Госуслуги", разнообразные сервисы компании "Яндекс", включая Дзен и навигационные приложения, службы заказа такси и доставки продуктов питания, крупные онлайн-магазины, интернет-супермаркеты, мобильные приложения операторов сотовой связи, а также официальные веб-сайты правительства и президента Российской Федерации.

Эта инициатива, получившая название "Цифровая доступность", призвана обеспечить непрерывность доступа к ключевым государственным и социально значимым сервисам в любых ситуациях, будь то технические сбои, аварии или другие обстоятельства, ограничивающие доступ к всемирной сети. Разработанный перечень платформ, функционирующих в режиме офлайн или использующих альтернативные каналы связи, становится важным инструментом для поддержания жизнедеятельности общества и оперативного решения возникающих проблем.