Молодые саженцы высадили на улице Ильича в Новосибирске

Сухие деревья, высаженные 60 лет назад, убрали еще в июле 2025 года.

На улице Ильича, рядом с Торговым центром в Академгородке, вместо высохшей аллеи теперь красуются 68 молодых саженцев черемухи Маака. Прежние деревья, просуществовавшие около шести десятков лет, были демонтированы в июле 2025 года из-за полного усыхания.

По информации, предоставленной администрацией Новосибирска, исторический вид аллеи на улице Ильича был восстановлен. Возраст старых деревьев превысил 60 лет, и они утратили свою жизнеспособность еще в 2024 году. В тот же период в Новосибирске было зафиксировано увядание сразу четырех аллей черемухи Маака, расположенных на проспектах Ильича и Дзержинского, улице Урицкого и в сквере Героев Революции.

Плачевное зрелище усохших аллей летом вызвало беспокойство у новосибирцев. Специалисты отдела, занимающегося озеленительными проектами, отметили, что начался естественный процесс старения старых насаждений черемухи Маака.

По словам Светланы Гижицкой, возглавляющей городской отдел озеленения, жизненный цикл черемухи Маака имеет свои ограничения, особенно при выращивании в форме одного ствола. Она также упомянула о существовании метода продления жизни этих деревьев путем постепенной замены стволов с использованием корневой поросли.

Несмотря на относительно короткий срок жизни этих деревьев, от черемухи Маака в городе не отказываются из-за ее декоративности: медно-красной коры, горьких черных ягод и лимонного оттенка осенней листвы. В связи с этим, на проспекте Ильича была произведена повторная посадка 68 молодых саженцев данного вида.

В городской администрации сообщили, что новые деревья проходят период адаптации. Подрядчик гарантирует приживаемость саженцев в течение двух лет, а весной 2026 года будет проведена оценка состояния деревьев, и в случае необходимости будет произведена замена усохших саженцев.