Новосибирский актер Павел Прилучный показал кадры со съемок фильма «Холоп 3»

Известно, что действие фильма перенесет зрителей в эпоху Петра I.

В российской столице стартовал съемочный процесс комедийного фильма «Холоп 3», возвращающего зрителей к полюбившимся героям. Павел Прилучный, задействованный в одной из ключевых ролей в этом долгожданном проекте, поделился с подписчиками в социальных сетях подробностями развития сюжета и эксклюзивными кадрами, сделанными непосредственно на съемочной площадке.

Согласно информации, предоставленной актером, на этот раз центральной темой станет перевоспитание родителей героем, роль которого исполняет Милош Бикович. Дети персонажей – которых играют Виталия Корниенко и Степан Шевяков – принимают решение вмешаться, выступая инициаторами необычного метода "лечения" для Бориса и Лены Вяземских (которых играют Павел Прилучный и Кристина Асмус), чтобы предотвратить распад семьи.

События фильма перенесут аудиторию во времена правления Петра Великого. Зрителей ожидают масштабные декорации, захватывающие морские баталии и даже интерьеры дворца турецкого султана. Режиссерское кресло вновь займет Клим Шипенко, а к уже знакомому звездному составу присоединится Анна Чиповская. Продюсеры франшизы «Холоп» нацелены на то, чтобы представить третью часть киноленты широкой публике летом 2026 года.