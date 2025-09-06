Новосибирский ФК «Сибирь» выиграл в матче против ФК «Тюмень»

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу игроков из столицы Сибири.

Встреча между футбольными командами "Сибирь" (Новосибирск) и "Тюмень" завершилась победой новосибирцев. Итоговый результат матча – 1:0 в пользу "Сибири".

Единственный и, как оказалось, победный мяч в ворота "Тюмени" забил Александр Елисеев, представляющий команду "Сибирь". Этот решающий гол был зафиксирован в добавленное к первому тайму время. Местом проведения футбольного поединка стал манеж "Заря", расположенный в Новосибирске.

Игра проходила в напряженной борьбе, обе команды демонстрируя стремление к победе. "Тюмень" оказывала упорное сопротивление, создавая опасные моменты у ворот "Сибири", но надежная игра вратаря и защитников новосибирской команды не позволила им реализовать свои возможности.