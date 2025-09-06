Новосибирский журналист рассказал об опыте жизни без похода в магазины

Редактор Сиб.фм Виктор Бобровников разжился купонами службы доставки еды. Он провёл эксперимент, который заключался в том, чтобы питаться только привезенными курьером товарами в течение рабочей недели. Плюсы и минусы такого подхода, гастрономические открытия и другое в нашем материале. Далее от лица автора.

Волею судеб и в силу служебного положения у меня оказалось три купона «Яндекс.Еды» по три тысячи рублей каждый. Чтобы не просто проесть их и забыть, я решил попробовать питаться исключительно тем, что принесет курьер в течение пяти дней с 1 по 5 сентября. Я в очередной раз убедился в том, что долгосрочное и равномерное распределение средств и ресурсов — не мой конек. Как и многие россияне, которые тратят большую часть зарплаты в первую неделю, а потом отказывают себе во многом, первые два дня я питался как барин, а после — кое как дотянул до пятницы. Но за это время я сделал для себя несколько приятных и не очень гастрономических открытий. Итак, начнем.

День 1. Как ферзь

По совету моей девушки еду заказал в Utepils by Хюгге (есть такой бар с северной кухней в Новосибирске, о котором я раньше знать не знал).

Трех тысяч мне хватило на щи с копченой уткой, сморреброд с ростбифом и маринованными огурчиками, пельмени из оленины с опятами и копченой сметаной, фиш энд чипс из трески с устричным соусом, баскский чизкейк с ежевикой и вареньем и шишек. В подарок мне положили карельскую калитку с картофелем и белыми грибами.

Щи с копченой уткой оказались вкусными на 8 баллов из десяти. Но шедшая в дополнение к ней копченая сметана даст почти любому супу мягкость и насыщенный привкус, словно его готовили на костре. Теперь, приходя в приличную харчевню за супом я обязательно с видом гастроэксперта буду интересоваться, а есть ли у них такая сметана. В случае отрицательного ответа обязательно неодобрительно подожму губы и посоветую исправиться.

Подарочная карельская калитка тоже порадовала, ставлю ей 9 из 10. Смореброд с ростбифом потянул на 8 баллов. Пельмени немного разочаровали: из-за обилия перца оленину в них опознать без подсказки сможет лишь эксперт, 6 из 10. Фиш энд чипс я вообще не рекомендую заказывать на дом: по пути они слегка подмякли из-за кондентсата и перестали быть хрустящими: 4 из 10. Чизкейк у меня отобрали.





«Воздушный чизкейк, таящий во рту. Карамельная корочка отлично сочетается с мягкой как суфле начинкой. Варенье из шишек дополняет десерт своим уникальным вкусом: сладкий, но с легкой горчинкой, терпкий, с хвойным, смолистым послевкусием и лесным ароматом. 8/10», —говорит моя девушка Юля, проверить ее выводы я не смог, чизкейк испарился почти мгновенно.

День два. Остатки роскоши

Изначально мой план распределения средств был иным, но питаться едой из ресторана мне так понравилось, что я не смог удержаться. Мой выбор пал на Frank by Basta, о котором я много слышал, но внутри не бывал.

Трех тысяч мне хватило на четыре блюда: чизбургер с говядиной Вагю и трюфельным соусом, техасский мясной суп из мраморной говядины, томленую говядину в соусе демиглас и шаурму с реберным мясом.

Начнем с последнего. Я очень переживал, что шаурма приедет уже мягкой и подмокшей, такое блюдо привезти, сохранив нужную кондицию непросто. Однако курьер справился: ко мне приехала великолепная шаурма, реберное мясо в качестве начинки — мой идеал. Словарного запаса не хватит, чтобы описать, как это было вкусно. Испытав гастрономический оргагзм, ставлю 10 баллов из 10.

Техасский мясной суп оказался очень густым, сытным и острым. Все, как я люблю, тоже 10 из 10. По поводу томленой говядины мне сказать нечего.

— Говядина была без прожилок. Идеальное мясо без жил и включений. Может показаться суховатым на первый взгляд, но его отлично дополняет овощной салат и соус демигляс. 8/10, — говорит Юля, заграбаставшая блюдо себе. Добавляет у умным видом: Особенность вагю заключается в генетического предрасположения коров к мраморности, уникальных методов ухода и кормления, которые включают специальный откорм и массаж, и длительного периода откорма.

Чизбургер оказался вкусным, потянув на 9 из 10. Булочка была нежной, а трюфельный соус украсил сочетание начинки между ее частями.

Отмечу, что Frank by Basta и Utepils by Хюгге заботливо упаковали еду, что было очень приятно.

Серые будни 3-5

Поняв, что такими темпами я или нарушу условия эксперимента, или умру от голода, я сделал заказ уже в магазине на три тысячи рублей, оставив рестораны в прошлом.

Мне хватило на несколько булок хлеба для тостов, две пачки молока, три пачки спагетти, три рыбины, пельмени, по пачке риса и гречки, несколько авокадо, упаковку пельменей и кусок полкило говядины (ее забыл сфотографировать).

Если вкратце, до субботы я дотянул. После былой роскоши обычная еда не приносила той радости, что обычно. Единственной добавкой к привезенным курьером продуктам стали соусы и специи, которые скрасили казавшиеся серыми будни.

Результаты: я безусловно сэкономил время на походах в магазин, чему был очень рад — они на меня тоску нагоняют. Я открыл для себя несколько потрясающих блюд и украшение для любого супа – копченую сметану. Питаться доставкой из ресторана выходит дешевле, чем поход в него, но гораздо дороже, чем готовить самому. Также я узнал, что доставка продуктов из магазина может выйти дешевле, чем купить те же товары лично за счет акций и бонусов, которые мы отыскали в приложении. За неделю я скинул полкило (взвешивался на всякий случай в понедельник и пятницу). Думаю, это из-за отказа от алкоголя, который на дом не приносят.