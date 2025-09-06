Обновленная библиотека «Правда» открылась в Бердске под Новосибирском

Для читателей с ОВЗ в модернизированной библиотеке появился ступенчатый подъёмник и приобретено специализированное автоматизированное рабочее место.

В День празднования основания Бердска, 6 сентября, после проведения работ по модернизации в рамках национального проекта «Семья» состоялось повторное открытие обновленной библиотеки. Заместитель министра культуры Новосибирской области, Владимир Деев, присутствовал на официальной церемонии открытия.

За счет финансирования из федерального, областного и городского бюджетов были проведены ремонтные работы, закуплена новая обстановка, книжный фонд пополнился на 864 экземпляра, а также приобретено современное оборудование. В числе приобретений: устройства для самостоятельной выдачи и возврата книг, интерактивный стол и панель, компьютерное оборудование, аудиосистема, многофункциональное устройство, оборудование для фотостудии, цифровое пианино, барабанная установка, трибуна с интегрированным усилителем звука и светодиодное зеркало-туннель.

В основе концепции "библиотеки нового поколения" лежит название "Библиотека "Правда", которое отражено в дизайне помещений. В проекте дизайна классические элементы библиотечного пространства сочетаются с современными материалами и дизайнерскими решениями, адаптированными к текущим реалиям.