Пума Мичиган из новосибирского зоопарка отмечает трехлетие

Самцу пумы исполнилось три года. Сибиряки поздравляют изменника с праздником.

Сегодня, шестого сентября, пуме по кличке Мичиган, обитающему в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило, исполнилось три года, о чём сообщили в Telegram-канале зоопарка.

«Наш энергичный и полный интереса ко всему Мичи отмечает свой третий день рождения! Достижение трёхлетнего возраста – важный этап для самцов пум, так как они достигают половой зрелости. Это ключевой момент в жизни хищника, открывающий возможности для дальнейшего роста и развития», – поделились сотрудники зоопарка.

В настоящее время Мичиган находится поблизости от самки по имени Эри. Животные постепенно привыкают друг к другу в специально подготовленной среде. Существует надежда, что в дальнейшем эти крупные кошки образуют пару и принесут потомство.