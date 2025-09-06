Стали известны победители полумарафона Раевича в Новосибирске

6 сентября в Новосибирске подвели итоги полумарафона Раевича. Результаты озвучили в минспорта региона. Дистанция забега –21,1 км.
Первым финишировал Артём Попов из Хакасии, вторым – новосибирец Олег Сомов, третьим –Илья Змазнев из Хакасии.
Первые три места среди женщины заняли жительницы Новосибирской области: Карина Костромина, Елена Седова и Ника Стригунова.
В мероприятии участвовали волейбольный клуб «Локомотив», ХК «Сибирь», а БК «Новосибирск» и, наконец, регбийный клуб «Сибирь».
