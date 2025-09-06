82.76% -1.2
сегодня 14:18
спорт

Стали известны победители полумарафона Раевича в Новосибирске

Фото: Минспорта НСО

6 сентября в Новосибирске подвели итоги полумарафона Раевича. Результаты озвучили в минспорта региона. Дистанция забега –21,1 км.

Первым финишировал Артём Попов из Хакасии, вторым – новосибирец Олег Сомов, третьим –Илья Змазнев из Хакасии.

Первые три места среди женщины заняли жительницы Новосибирской области: Карина Костромина, Елена Седова и Ника Стригунова.

В мероприятии участвовали волейбольный клуб «Локомотив», ХК «Сибирь», а БК «Новосибирск» и, наконец, регбийный клуб «Сибирь».

Напомним, ранее Сиб.фм писал о проведении в области массового забега «ЗаБег.РФ».

Александр Борисов
журналист

