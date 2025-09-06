Суд обязал расселить аварийные бараки в «Хилокском гетто» Новосибирска

Ленинский районный суд Новосибирска удовлетворил иск прокуратуры и постановил расселить четыре аварийных дома на улице Малыгина (№№ 9, 19, 23 и 25/1) до 31 декабря 2026 года.

Решение касается многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от полигона твердых бытовых отходов, что создает прямую угрозу для здоровья жителей.

Как сообщают местные активисты, это решение стало результатом шестилетней борьбы жителей за свое право на безопасную среду обитания.

«Мы очень долго шли к этому», — отмечает Светлана Печенка, одна из активисток движения.

Причина расселения — не столько ветхое состояние зданий, сколько их катастрофическая близость к полигону.

Жители массово жалуются на серьезные проблемы со здоровьем.

«У детей началась аллергия, у меня аллергия, насморк, на руках коросты. Проблем стало очень много», — рассказывает Ирина Кузьмина, которая уже была вынуждена съехать из опасного района, снимая жилье при наличии собственной квартиры.

По словам жительницы, многие семьи с детьми остаются в опасной зоне и продолжают болеть.

Несмотря на судебное решение, мэрия Новосибирска намерена обжаловать вердикт. Тем временем полигон продолжает работать — жители подтверждают, что мусор возят регулярно, а в 2024 году здесь уже случались пожары. Кроме того, как утверждают активисты, отходы, которые не принимают на самом полигоне, нередко вываливают прямо возле жилых домов.

Всего в подлежащих расселению домах на Малыгина проживает около 185 человек в 80 квартирах. Для многих из них решение суда стало первой реальной надеждой на переезд из неблагополучного района, который в местных СМИ уже окрестили «Хилокским гетто».