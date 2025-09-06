В Новосибирске будут судить чиновника за взятку в 1 млн рублей

Предполагается, что с 2021 по 2024 год он мог получить свыше 1 млн рублей от директора строительной фирмы через посредника.

В Новосибирской области оперативники из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД задержали 54-летнего руководителя управления капитального строительства одной из местных компаний. Как заявили в областном главке МВД, его подозревают в получении взяток.

По данным следствия, в период с 2021 по 2024 год он получил от руководителя строительной организации свыше миллиона рублей, деньги передавались через 52-летнего посредника. В обмен на это должностное лицо оказывало содействие в заключении договоров на выполнение ремонтных и строительно-монтажных работ.

В отношении обоих участников возбуждены уголовные дела по статьям о коммерческом подкупе. Для них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные действия, направленные на выявление возможных других случаев коррупционной деятельности с его участием. Полиция устанавливает все обстоятельства дела.