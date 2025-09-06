В Новосибирске «заморозили» торги по продаже предприятия «Сибсельмаша»

В Новосибирске аукцион по продаже части «исторического» здания заводоуправления «Сибсельмаша» оказался под угрозой срыва.

Реализация новосибирских торгов по продаже части исторического здания, принадлежащего управлению «Сибсельмаша», оказалась под угрозой срыва. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) наложила вето на проведение аукциона, приняв к рассмотрению претензию одного из заинтересованных участников. На торги были выставлены два этажа административного корпуса завода, принадлежащие городскому департаменту земельных и имущественных отношений. Стартовая цена лота, чья площадь составляла более четырех тысяч квадратных метров, была установлена на уровне около 42,7 миллионов рублей.

Несмотря на то, что победитель аукциона предложил за здание 47 миллионов, процесс закупки временно заморожен. Основанием для этого послужило обращение компании «Завод светопрозрачных конструкций» в Новосибирское УФАС, утверждавшей, что мэрия не обладает достаточными полномочиями для распоряжения недвижимостью, расположенной на улице Станционной.

По заявлению компании, часть помещения, занимающая 228,5 кв.м на втором этаже, частично совпадает с частью нежилого помещения, находящегося в собственности другого лица, что подтверждается данными из ЕГРН и кадастровыми документами. ФАС временно остановила проведение торгов до выяснения обстоятельств жалобы, рассмотрение которой назначено на 8 сентября.

В центре спора оказалась часть площадей, принадлежащая московской фирме «Меркас», ранее приобретшей имущественный комплекс «Сибсельмаша» за полмиллиарда рублей. Несмотря на то, что суд два года назад признал эту сделку недействительной из-за нарушений закона и заниженной цены, вероятно, часть территории завода осталась в собственности ООО «Меркас».