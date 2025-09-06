Жителя Новосибирска сбил неизвестный водитель на пешеходном переходе

Инцидент произошел на улице Титова, пострадавший, по словам очевидцев, остался жив.

Человека сбил неизвестный водитель сегодня на пешеходном переходе на улице Титова. Сообщают в паблике АСТ-54.

На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники скорой помощи и ГИБДД. Медики оказали первую помощь пострадавшему и госпитализировали его в ближайшее медицинское учреждение для дальнейшего обследования и лечения. Состояние сбитого пешехода уточняется.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности водителя, совершившего наезд, а также выясняют все обстоятельства произошедшего. Очевидцы утверждают, что автомобиль, сбивший человека, скрылся с места ДТП. В связи с этим, правоохранительные органы обращаются ко всем, кто располагает какой-либо информацией об инциденте или видел автомобиль, предположительно причастный к наезду, сообщить об этом в дежурную часть ГИБДД.