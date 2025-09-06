«Живой баран» Новосибирцы возмущены главным призом на ярмарке в Краснообске

Сибирякам предложили «живой приз». Баран все время был привязан к столбу.

На ярмарке «Краснообская осень» в поселке Краснообск главным призом в конкурсах стал живой баран. Инфомация и фото появились в паблике «Инцидент Новосибирск».

В течение дня баран находился на солнцепеке, без доступа к воде, что вызывало сомнения в соблюдении принципов гуманного отношения к животным. Это обстоятельство вызвало беспокойство у местных жителей, в первую очередь у родителей, которые не хотели, чтобы их дети наблюдали подобную картину.

В связи с этим возникают вопросы:

· Этично ли использовать живое существо в роли приза?

· Не нарушаются ли законы Российской Федерации, в частности статья 245 УК РФ, касающаяся жестокого обращения с животными?

· Какие шаги необходимо предпринять, чтобы исключить повторение подобных инцидентов?

Общественность призывает обратить внимание на произошедшее и инициировать проверку законности подобных методов.