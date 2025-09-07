3 сентября в новосибирском рабочем посёлке Чик загорелась баня

В Новосибирской области за последний месяц зарегистрировано 39 случаев возгорания бань.

Региональное МЧС сообщает, что один из таких инцидентов произошел 3 сентября в поселке Чик Коченевского района.

С наступлением холодов участились случаи интенсивной эксплуатации печей в частных домах, что повышает риск возгораний деревянных построек, таких как бани.

В поселке Чик 3 сентября в результате пожара была уничтожена баня, построенная из бруса. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на близлежащие надворные постройки. Для ликвидации возгорания потребовалось менее часа. В результате пожара, общая площадь которого составила 156 квадратных метров, были повреждены баня, сарай и теплица. О пострадавших не сообщается.

Специалисты отмечают, что зачастую причиной пожаров в банях является несоблюдение правил пожарной безопасности при установке и эксплуатации печей, в частности, отсутствие или недостаточный размер разделок, а также несоблюдение необходимого расстояния между элементами печи и горючими конструкциями здания.

