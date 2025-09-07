82.76% -1.2
сегодня 16:20
общество

В Новосибирской области МЧС ликвидировало 18 пожаров за сутки

Фото: Сиб.фм

За сутки в Новосибирской области было зафиксировано и ликвидировано 18 пожаров.

Соответствующая информация поступила 7 сентября из пресс-службы регионального главка МЧС.

Одно из возгораний возникло в деревне Изылы. Сигнал о пожаре поступил пожарным расчетам в 11:00. Прибыв на место, они обнаружили, что огонь охватил крышу жилого дома и начал распространяться на надворные постройки.

Справиться с огнем на общей площади 112 квадратных метров специалистам удалось менее чем за час. Пострадал хозяин дома, получивший незначительные ожоги. Мужчина отказался от предложенной ему госпитализации.

Кроме того, за указанные сутки спасатели были задействованы в ликвидации последствий девяти дорожно-транспортных происшествий.

Ранее Сиб.фм писал о том, что спасатели ликвидировали 91 пожар за неделю в Новосибирской области.

Денис Дычаковский
Журналист

