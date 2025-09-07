Епанчинцев рассказал о причине поражения новосибирских хоккеистов

В первом матче нового сезона КХЛ хоккейный клуб "Сибирь" уступил команде "Амур" со счетом 0:2.

Оценивая результат встречи, главный тренер "Сибири" Вадим Епанчинцев отметил, что команда продемонстрировала большое желание, но не смогла реализовать созданные моменты. Несмотря на хорошие атаки и стремление к борьбе, игрокам не хватило завершающего паса и точного броска.

Тренер также указал на то, что соперник превзошел "Сибирь" по количеству бросков. Подчеркнул, что в начале сезона, когда физическое состояние команд примерно одинаково, особенно важны нацеленность на ворота и умение брать инициативу на себя.

В предстоящей паузе планируется уделить этому особое внимание. Отметил тренер также игру вратаря команды "Амур", который внес значительный вклад в победу своей команды.

Ранее Сиб.фм писал о старте сезона КХЛ для "Сибири" 7 сентября.