Конкурс в вузы Новосибирска достиг 27 человек на место

Вузы Новосибирска по итогам приемной кампании 2025 года продемонстрировали значительный рост конкуренции среди абитуриентов.

Наиболее востребованными оказались IT-направления, где конкурс достиг рекордных 27 человек на место

Наблюдается серьезное увеличение проходных баллов в ведущих университетах города. Так, в НГУ средний проходной балл поднялся до 85, а на физическом факультете он составил 220 баллов, что на 34 балла выше показателей прошлого года. Максимальный конкурс сложился на направления «Математика и компьютерные науки» и «Информатика и вычислительная техника».

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) также зафиксирован повышенный спрос на инженерные и технические специальности, такие как физика, энергетика и электротехника.

Еще одной заметной тенденцией стал рост числа иностранных студентов, в частности из африканских стран. Например, в Новосибирском государственном аграрном университете (НГАУ) сейчас обучаются представители 28 государств.

