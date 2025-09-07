На Колыванской трассе произошло ДТП с двумя иномарками

На Колыванской трассе в Новосибирской области зарегистрировано ДТП, в котором столкнулись автомобили Hyundai и Toyota RAV4.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале АСТ-54 Black, оба транспортных средства получили значительные повреждения.

По предварительным данным, полученным от очевидцев, причиной аварии мог стать обгон. Утверждается, что столкновение произошло на высокой скорости.

В результате столкновения хэтчбек Hyundai и кроссовер Toyota получили серьезные механические повреждения.

