вчера 23:20
проиcшествия

На Колыванской трассе произошло ДТП с двумя иномарками

Фото: телеграм-канал ACT-54 Black

На Колыванской трассе в Новосибирской области зарегистрировано ДТП, в котором столкнулись автомобили Hyundai и Toyota RAV4.

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале АСТ-54 Black, оба транспортных средства получили значительные повреждения.

По предварительным данным, полученным от очевидцев, причиной аварии мог стать обгон. Утверждается, что столкновение произошло на высокой скорости.

В результате столкновения хэтчбек Hyundai и кроссовер Toyota получили серьезные механические повреждения.

Ранее Сиб.фм писал об аварии на Советском шоссе под Новосибирском, в которой был поврежден автомобиль "Жигули".

0
Денис Дычаковский
Журналист

