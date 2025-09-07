Под Новосибирском на Советском шоссе в ДТП попал "Жигули"

На Советском шоссе произошла автомобильная авария, в результате которой автомобиль "Жигули" получил повреждения задней части и его развернуло на дороге.

Об этом сообщает телеграм-канал ACT-54 Black.

Предположительно, вторым участником столкновения стал автомобиль Toyota Probox в кузове универсал. ДТП привело к блокировке левого ряда движения в направлении города, перед съездом на Лесную улицу.

