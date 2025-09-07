НГУ нарастит сотрудничество с Китаем

Новосибирский государственный университет (НГУ) заключил соглашение о сотрудничестве с Педагогическим университетом Цзянсу (Китай).

Как сообщает пресс-служба НГУ, партнерство предусматривает реализацию совместных проектов в области образования и науки. Ожидается, что первые конкретные инициативы начнут реализовываться в 2026 году.

Сотрудничество с китайским вузом станет для НГУ четвертым значимым опытом взаимодействия с образовательными организациями КНР. Ранее университет успешно сотрудничал с Хэйлунцзянским университетом в Харбине, где был создан Китайско-российский институт, Синьцзянским университетом в Урумчи, реализуя программы бакалавриата в гуманитарной сфере, и Чунцинским университетом, с которым в 2025 году планируется запуск совместной программы по физике.

В свою очередь, для Педагогического университета Цзянсу это будет первым опытом сотрудничества с российским университетом в рамках совместных образовательных программ. Особый интерес для китайской стороны представляет высокий уровень преподавания математики и естественных наук в НГУ, что открывает перспективы для создания совместных образовательных проектов по прикладной математике и информатике, информатике и вычислительной технике, а также мехатронике и робототехнике.