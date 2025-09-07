Nissan Fairlady Z 1991 года за 1,5 млн рублей продают в Новосибирске

В Новосибирске на продажу выставили Nissan Fairlady Z 1991 года.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом три литра и мощностью 280 л.с., а также механической коробкой передач. В ПТС указаны два владельца, которые наездили более 200 тысяч км.

Продавец заявляет, что цена установлена с учётом срочности продажи. Он утверждает, что автомобиль не подвергался ремонту, все стекла оригинальные, а кузов не был в ДТП.

Также указано, что двигатель находится в идеальном состоянии, не потребляет масло, а турбины работают на полную мощность.

