сегодня
07 сентября, 13:23
пробки
2/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня
07 сентября, 13:23
пробки
2/10
погода
+19.2°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 12:10
Авто

Nissan Fairlady Z 1991 года за 1,5 млн рублей продают в Новосибирске

Фото: сайт объявлений

В Новосибирске на продажу выставили Nissan Fairlady Z 1991 года.

Автомобиль оснащён бензиновым двигателем объёмом три литра и мощностью 280 л.с., а также механической коробкой передач. В ПТС указаны два владельца, которые наездили более 200 тысяч км.

Продавец заявляет, что цена установлена с учётом срочности продажи. Он утверждает, что автомобиль не подвергался ремонту, все стекла оригинальные, а кузов не был в ДТП.

Также указано, что двигатель находится в идеальном состоянии, не потребляет масло, а турбины работают на полную мощность.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске водитель кроссовера Honda CR-V сбил малыша на беговеле.

0
Валерия Митрохина
Журналист

