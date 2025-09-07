Новосибирск ожидает аномальная осень

Климатолог предупредил о возможных аномалиях в погоде в сентябре.

Сентябрь текущего года в Новосибирске может быть аномально холодным и дождливым, с последствиями для экологии и сельского хозяйства. Климатолог Алексей Непомнящих, основываясь на многолетних данных и прогнозах, сообщил для Сиб.фм о том, что значительное влияние на погоду окажет усиление Сибирского антициклона, который обычно активен зимой, но в этом году затронет и осень.

Прогнозируется, что во второй половине сентября температура может резко упасть до -3°C ночью, что повлияет на листву и урожай поздних культур. После кратковременного похолодания ожидается волна тепла, что приведет к значительному температурному контрасту.

