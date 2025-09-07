Новосибирский миколог рассказала, как распознать ложных опят

С началом сентября в Новосибирской области начинается сезон сбора опят, и с появлением первых грибов возрастает риск для неопытных грибников — ложные опята могут вызвать отравления.

Миколог-любитель Татьяна Бульонкова рассказала для АиФ-Новосибирск, как отличить опасные грибы. Так, по ее словам, ложные опята — это несколько несъедобных грибов из рода Гифолома, которые растут группами.

Важно знать признаки настоящих опят: они имеют тёмную шляпку с чешуйками, а у молодых грибов — пленку, которая оставляет кольцо на ножке. Мякоть у опят белая, а срез ножки — тёмный.

Особое внимание стоит уделить галерине окаймленной — опасному грибу, который часто путают с опятами. У неё коричневатая мякоть среза ножки, в отличие от белой или слегка розоватой у опят.

