Новосибирский офицер успешно провел операцию в ДНР, собрав ценные разведданные

Офицер из Новосибирской области успешно провел операцию.

Лейтенант Дмитрий из Новосибирска в мае 2025 года возглавил разведывательную группу в зоне специальной военной операции, и во время выполнения задания группа столкнулась с сопротивлением противника, который применял минометы и артиллерию. Для обхода врага с тыла Дмитрий принял решение атаковать, и группа ворвалась на позиции противника, застигнув его врасплох.

Лейтенант лично уничтожил трёх боевиков ВСУ и собрал важную информацию, которую доложил командованию.

