82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 16:53
пробки
2/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 16:53
пробки
2/10
погода
+19.8°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 15:20
общество

Новосибирский офицер успешно провел операцию в ДНР, собрав ценные разведданные

Фото: Сиб.фм

Офицер из Новосибирской области успешно провел операцию.

Лейтенант Дмитрий из Новосибирска в мае 2025 года возглавил разведывательную группу в зоне специальной военной операции, и во время выполнения задания группа столкнулась с сопротивлением противника, который применял минометы и артиллерию. Для обхода врага с тыла Дмитрий принял решение атаковать, и группа ворвалась на позиции противника, застигнув его врасплох.

Лейтенант лично уничтожил трёх боевиков ВСУ и собрал важную информацию, которую доложил командованию.

Ранее Сиб.фм писал о том, что стало известно, почему мобилизованные на СВО не вернутся домой в этом году.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.