Подростки в Новосибирске напали на пассажира трамвая после замечания

6 сентября на остановке «Кирзавод» в Новосибирске произошел инцидент с участием пассажира трамвая №15 и группы зацеперов.

Мужчина сделал молодым людям замечание, после чего был атакован.

Подростки обрызгали его перцовым баллончиком. Когда пострадавший попытался выйти из вагона, к нападению подключились старшие члены группы, которые ворвались в закрывающиеся двери и повторили атаку. В результате конфликта у мужчины были сломаны два ребра.

Потерпевшего доставили в травмпункт для оказания медицинской помощи. Очевидцы происшествия выразили возмущение поведением зацеперов и призвали привлечь их к ответственности.

