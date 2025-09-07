В Новосибирске мошеннически легализованных мигрантов внесут в федеральный реестр

Фракция «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме предложила создать реестр мигрантов, легализованных в России с использованием мошенничества.

Инициативу анонсировал координатор Центра защиты прав граждан Роман Сивак.

Известно, что реестр будет включать данные о лицах, легализовавшихся через мошенничество, по делам с вступившими в законную силу приговорами.

Цель создания реестра — помочь правоохранительным органам и государственным службам при отборе лиц, нарушивших закон, и претендующих на социальную помощь. Кроме того, партия запустила Telegram-бота «Стоп мигрант», через который поступают обращения, включая те из Новосибирска, для дальнейшего расследования в прокуратуре и следственных органах, пишет ТАСС.

