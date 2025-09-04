82.76% -1.2
сегодня 08:20
общество

Школьники-мигранты не смогли сдать обязательный тест по русскому в Новосибирске

Фото: freepik

В Новосибирске 59 школьников-мигрантов не смогли сдать обязательный тест по русскому языку и не начали учебный год.

В департаменте образования региона сообщили, что им предоставлено три месяца для подготовки к пересдаче.

Также отмечается, что и зачисление в школы до сдачи теста невозможно, так как новые правила допускают иностранцев и лиц без гражданства к обучению только после успешного прохождения языкового экзамена.

Наибольшее количество таких случаев зафиксировано в СОШ №87 Дзержинского района, где из 162 проверенных учеников 59 не справились с заданиями.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в бердской школе произошла трагедия во время репетиции ко Дню знаний.

0
Валерия Митрохина
Журналист

