В Новосибирске напали на сотрудницу склада

Нападение на сотрудницу склада произошло в Новосибирске.

6 сентября в Новосибирске на улице Сухарной произошел инцидент с участием неизвестного мужчины, который напал на сотрудницу склада.

В своем сообщении в Telegram-канале АСТ-54 Black пострадавшая рассказала, что мужчина ворвался в помещение, был в состоянии опьянения и, угрожая ей, отобрал телефон. После этого он начал агрессивные действия, но девушка сумела защититься и вылезла из окна.

Она также рассказала, что на складе нет тревожной кнопки, а ближайшие жилые дома отсутствуют. Мужчину задержали.