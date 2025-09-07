82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
07 сентября, 15:13
пробки
3/10
погода
+19.9°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 14:20
проиcшествия

В Новосибирске напали на сотрудницу склада

Фото: Сиб.фм

Нападение на сотрудницу склада произошло в Новосибирске.

6 сентября в Новосибирске на улице Сухарной произошел инцидент с участием неизвестного мужчины, который напал на сотрудницу склада.

В своем сообщении в Telegram-канале АСТ-54 Black пострадавшая рассказала, что мужчина ворвался в помещение, был в состоянии опьянения и, угрожая ей, отобрал телефон. После этого он начал агрессивные действия, но девушка сумела защититься и вылезла из окна.

Она также рассказала, что на складе нет тревожной кнопки, а ближайшие жилые дома отсутствуют. Мужчину задержали.

0
Валерия Митрохина
Журналист

