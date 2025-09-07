В Новосибирске сотрудник СИЗО арестован по делу о взятке

Младший инспектор СИЗО Новосибирска был арестован по обвинению в получении взятки.

По версии следствия, в период со 2 августа по 2 сентября 2025 года он получил от заключённого 105 тыс рублей за обещание покровительства и попустительства в служебных делах.

За это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Расследование ведет второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Напомним, что в Новосибирске будут судить чиновника за взятку в 1 млн рублей.