сегодня
07 сентября, 20:15
пробки
2/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня
07 сентября, 20:15
пробки
2/10
погода
+15.1°C
курсы валют
usd 81.55 | eur 95.47
сегодня 18:34
проиcшествия

В Новосибирске спасли сидевшую в окне на 14 этаже девушку

Фото: МАСС

Экипаж "Вега-1" оперативно отреагировал на вызов с улицы Заречная, откуда поступило сообщение о девушке, сидящей на 14-м этаже в оконном проеме.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».

К моменту прибытия спасателей девушка уже находилась внутри квартиры. Молодой человек, открывший дверь, пояснил, что она просто решила подышать свежим воздухом. Девушка вернулась в квартиру, заметив прибывших медиков.

Спасатели обращают внимание на то, что подобные действия, даже кажущиеся невинными, могут вызывать беспокойство у прохожих и приводить к вызову экстренных служб. Подчёркивается, что не реагировать на потенциально опасные ситуации невозможно, сотрудники МАСС призывают граждан быть внимательными к своему поведению в общественных местах, чтобы избежать ложных вызовов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что на трассе Р-254 под Новосибирском спасатели деблокировали водителя из разбитого грузовика.

0
Денис Дычаковский
Журналист

