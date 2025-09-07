В Новосибирске спасли сидевшую в окне на 14 этаже девушку

Экипаж "Вега-1" оперативно отреагировал на вызов с улицы Заречная, откуда поступило сообщение о девушке, сидящей на 14-м этаже в оконном проеме.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале «СПАСАТЕЛИ МАСС».

К моменту прибытия спасателей девушка уже находилась внутри квартиры. Молодой человек, открывший дверь, пояснил, что она просто решила подышать свежим воздухом. Девушка вернулась в квартиру, заметив прибывших медиков.

Спасатели обращают внимание на то, что подобные действия, даже кажущиеся невинными, могут вызывать беспокойство у прохожих и приводить к вызову экстренных служб. Подчёркивается, что не реагировать на потенциально опасные ситуации невозможно, сотрудники МАСС призывают граждан быть внимательными к своему поведению в общественных местах, чтобы избежать ложных вызовов.

