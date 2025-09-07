82.76% -1.2
общество

В Новосибирске суд смягчил приговор экс-директору «Метро Мир»

Фото: Сиб.фм

Кассационный суд в Кемерово смягчил приговор Александру Мысику, бывшему директору муниципального предприятия «Метро Мир» в Новосибирске.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, Мысик подписал технический акт о присоединении к системе ливневой канализации детского сада, хотя подрядчик не выполнил необходимые работы. В результате на территории образовались провалы в асфальте, и участок затопило. Это послужило основанием для возбуждения уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Хотя Александр Мысик вину не признал, Дзержинский районный суд в прошлом году признал его виновным, назначив полтора года условно и запретив заниматься определенной деятельностью. Новосибирский областной суд приговор не изменил, после чего осужденный подал кассацию.

В кассации суд исключил из приговора дополнительное наказание, ограничившее Мысику право заниматься управленческой деятельностью в сфере проектирования и эксплуатации подземных объектов на два года. В остальной части приговор остался без изменений. Кроме того, в суде рассматривается второе уголовное дело против Мысяка за плохое состояние дороги к новому ЛДС.

Напомним, что в Новосибирске сотрудник СИЗО арестован по делу о взятке.

Александр Борисов
журналист

