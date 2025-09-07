В Новосибирске за полмиллиона продают медаль заслуженного тренера СССР

Стоимость покупки – 559 тысяч 200 рублей со скидкой. Изначально продавец оценил медаль имени Евгения Дмитриевича Глинского в 699 тысяч рублей.

Медаль, свидетельствующая о высочайшем признании заслуг в подготовке спортсменов, выставлена на популярной онлайн-платформе объявлений. Стоимость покупки – 559 тысяч 200 рублей со скидкой. Изначально продавец оценил медаль имени Евгения Дмитриевича Глинского в 699 тысяч рублей.

Подобные раритеты редко появляются в открытой продаже, и их ценность определяется не только материалом изготовления (как правило, медали изготавливаются из сплавов драгоценных металлов), но и исторической значимостью. Медаль заслуженного тренера СССР – это символ эпохи, времени, когда советская спортивная школа доминировала на мировой арене.

Интерес к подобным лотам проявляют как коллекционеры, увлеченные историей спорта и фалеристикой, так и те, кто видит в подобных приобретениях перспективное вложение средств. Цены на советские награды стабильно растут, особенно на те, что связаны с именами выдающихся личностей и знаковыми событиями.

В Новосибирске это не первый случай продажи раритетных вещей, связанных с советским прошлым. Горожане выставляют на продажу ордена, медали, предметы быта и искусства, представляющие интерес для коллекционеров и любителей истории.