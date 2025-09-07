Заморозки –1 °С ударят в Новосибирской области – уничтожат ли огород

В ночь на 7 сентября столбики термометров опустятся до отметки в -1 градус Цельсия.

«Растения обладают разной степенью морозостойкости. Тыквы, кабачки, огурцы и помидоры – крайне чувствительны к отрицательным температурам. Картофель, капуста и свекла – более устойчивы, но и они могут пострадать», – объясняет агроном Илья Воробьёв.

По его словам, расположение огорода играет огромную роль. Низины, где скапливается холодный воздух, особенно подвержены риску. Участки на возвышенностях и склонах, как правило, менее уязвимы.

«Наиболее простой и доступный способ защиты – укрыть растения. В качестве укрывного материала можно использовать нетканый материал (спанбонд, агротекс), пленку, мешковину, старые одеяла или даже картонные коробки. Важно помнить, что укрывной материал не должен касаться листьев растений, чтобы избежать их обморожения», – говорит Воробьёв.

По его словам, заморозки –1 градус относятся к «лёгким». При условии своевременного применения мер защиты, у большинства растений есть шанс пережить заморозок без серьезных повреждений. Укрытия, дождевание и дымление помогут сохранить урожай.