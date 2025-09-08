82.76% -1.2
сегодня 09:33
общество

150 новосибирцев вышли на митинг против ограничений связи

Фото: Сергей Крупенько

В Новосибирске прошел митинг за свободу слова и информации.

7 сентября в Новосибирске состоялся митинг, организованный активистами Российской коммунистической партии (интернационалистов) с требованием прекратить блокировки звонков в WhatsApp* и Telegram, а также принудительный переход на приложение МАХ.

Фото 150 новосибирцев вышли на митинг против ограничений связи 2

Митинг, который прошел у театра «Глобус», собрал как активистов, так и обычных студентов и горожан. В мероприятии также приняли участие Борис Надеждин, участник президентской кампании 2024 года, и новосибирский политик Дмитрий Холявченко.

Фото 150 новосибирцев вышли на митинг против ограничений связи 3

«Удалось собрать участников больше чем обычно. Мы насчитали не менее 150 человек — только с плакатами было 50 человек», — сообщил Сергей Крупенько, организатор митинга, для Сиб.фм.

По итогам митинга была принята резолюция, в которой участники потребовали от властей прекратить ограничения свободы слова и информации.

* — признана экстремистской организацией, запрещённой в России.

0
Александр Борисов
журналист

