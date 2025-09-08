Apple представит тончайший iPhone 17 Air на презентации 9 сентября

Компания Apple готовится к крупнейшей презентации года, которая состоится 9 сентября.

Ожидается анонс четырех новых моделей смартфонов: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и принципиально новой версии — iPhone 17 Air, которая придет на смену iPhone 16 Plus.

Ключевым нововведением станет революционный дизайн iPhone 17 Air — его толщина составит всего 5,5 мм, что в три раза меньше предыдущих моделей. Устройство оснащено одной основной камерой, поддерживает исключительно eSIM-карты и получило собственные модули Wi-Fi и модем C1. Однако уменьшение габаритов повлекло снижение времени автономной работы и возможностей камеры.

В моделях Pro и Pro Max полностью переработан дизайн тыльной панели: блок камер теперь занимает верхнюю треть корпуса. Производитель вернулся к алюминиевой рамке вместо титановой для улучшения теплоотвода и снижения веса. Все модели работают на базе нового процессора A19, а версии Pro — на усиленном A19 Pro.

Среди других ожидаемых новинок — Apple Watch Ultra 3 со спутниковой связью, AirPods Pro 3 с датчиком пульса, а также обновленные Apple TV и HomePod mini. Предзаказ стартует 12 сентября, а продажи начнутся 19 сентября.