сегодня 07:37
проиcшествия

Бастрыкин поручил проверить инцидент с подростками в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Подростки напали на мужчину.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку расследования уголовного дела по факту нападения двух подростков на мужчину в Новосибирске. Несовершеннолетние использовали предмет, похожий на нож, и снимали свои действия на видео.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия». Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СК по Новосибирской области предоставить информацию о ходе расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что под Новосибирском на Советском шоссе в ДТП попал "Жигули".

Валерия Митрохина
Журналист

