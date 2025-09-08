Бензин в Новосибирске подорожал: АИ-92 и АИ-95 дороже на 1,5%

В июле 2025 года цены на бензин в Новосибирске значительно выросли.

Так, АИ-92 подорожал на 1,4%, до 56,47 руб./л, АИ-95 — на 1,2%, до 60,41 руб./л. АИ-98 подорожал на 0,2%, до 79,84 руб./л. Дизель и газовое топливо остались без изменений — 74,48 и 27,90 руб. соответственно, сообщает Новосибирскстат.

Аналитики объясняют рост цен сезонным повышением спроса и сбоями на НПЗ из-за атак. Прогнозируется, что к концу года бензин подорожает на 8-10%, что превысит общую инфляцию. Об этом пишет РБК Новосибирск.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске обнародованы новые запреты ГИБДД с 8 сентября.