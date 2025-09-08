В Новосибирске обнародованы новые запреты ГИБДД с 8 сентября

Начиная с 8 сентября 2025 года, содержимое бардачка будет подлежать более строгому контролю.

Автомобилистам рекомендуется внимательно пересмотреть, какие вещи они хранят в салоне, поскольку за наличие определенного перечня предметов предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав. Данная инициатива направлена на усиление безопасности на дорогах и снижение вероятности управления автомобилем в состоянии опьянения.

Какие предметы теперь под запретом в бардачке?

В список нежелательных вещей вошли как очевидные позиции, так и те, которые многие считают безобидными. К ним относятся:

1. Остатки алкогольных напитков или пустые емкости от них – даже пустые бутылки могут вызвать подозрение у инспекторов и привести к дополнительной проверке на состояние опьянения.

2. Медикаменты без рецепта или без соответствующей маркировки – некоторые лекарственные препараты, особенно влияющие на скорость реакции и концентрацию внимания, подлежат строгому контролю. Запрещено хранение средств, которые могут быть использованы в качестве наркотических или психотропных веществ.

3. Оружие и предметы, которые могут быть использованы как оружие – речь идет не только о боевом оружии, но и о различных видах ножей, включая бытовые.

4. Электронные устройства, предназначенные для вмешательства в работу автомобиля – например, устройства для подавления сигналов, блокировки камер, а также модифицированные устройства, способные воздействовать на системы безопасности или сигнализацию.

5. Легковоспламеняющиеся жидкости – бензин, керосин или растворители представляют собой повышенную опасность в салоне автомобиля.

6. Токсичные вещества и химические реагенты – любые ядовитые материалы запрещены к перевозке в салоне по соображениям безопасности.

Последствия и ответственность за нарушения

При обнаружении запрещенных предметов в бардачке автомобиля во время остановки или досмотра, водитель может быть лишен права управления транспортным средством на срок до полутора лет. Кроме того, предусмотрены крупные штрафы, размер которых может достигать нескольких десятков тысяч рублей. Отказ от прохождения медицинского освидетельствования или попытка сокрытия запрещенных предметов усугубляет ситуацию и влечет за собой более суровое наказание.

С 8 сентября 2025 года водителям следует уделять особое внимание содержимому бардачка своего автомобиля. Новые правила предусматривают серьезные наказания за наличие запрещенных предметов и направлены на повышение общей безопасности на дорогах. Своевременная проверка и соблюдение правил не только помогут избежать штрафов и лишения прав, но и сделают поездки более комфортными и безопасными для всех.

Ранее стало известно, какие новые штрафы ГИБДД начали действовать с 1 сентября.