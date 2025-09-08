82.76% -1.2
сегодня 11:13
общество

Четыре человека пострадали в лобовом столкновении на трассе под Новосибирском

Фото: Сиб.фм

В Колыванском районе Новосибирской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с выездом на полосу встречного движения.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, вечером 7 сентября на 41-м километре трассы К-12 молодой водитель на автомобиле Hyundai (2000 г.р.) выехал на встречную полосу и совершил лобовое столкновение с Toyota под управлением водителя 1969 года рождения.

В результате аварии пострадали четыре человека: оба водителя и два пассажира автомобиля Toyota. Все они получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая возможные причины выезда на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске неизвестный выстрелил в человека.

Кристина Уколова
Журналист

