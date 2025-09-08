Если в поликлинике нет нужного врача

При наличии медицинских показаний и отсутствии необходимого специалиста пациент имеет право на бесплатное обследование или консультацию врача-специалиста в другом медицинском учреждении по полису ОМС.

Прежде всего, нужно обратиться к участковому терапевту или лечащему врачу за направлением по форме № 057/у-04. Нужно учитывать, что терапевт не всегда может заменить узкого специалиста, если требуется его заключение. А для проведения диагностического обследования нужны медицинские показания.

В случае отказа в выдаче направления на консультацию к врачу-специалисту или на обследование при наличии медицинских показаний или рекомендаций от других врачей-специалистов следует обратиться к руководству медицинской организации с устным обращением или подать письменное заявление на имя главврача с просьбой организовать консультацию специалиста или проведения необходимого диагностического обследования. Нужно обязательно убедиться, что письменное заявление приняли к рассмотрению, получив штамп о входящем номере.

Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи медицинская организация обязана обеспечить оказание необходимой медицинской помощи в течение 14 рабочих дней за исключением случаев подозрения на онкологическое заболевание. Тогда сроки ожидания сокращены до 3 рабочих дней для проведения консультаций врачей-специалистов и до 7 рабочих дней для проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований.

Если проблема не решается, пациент может обратиться в свою страховую медицинскую организацию, в которой застрахован по ОМС, для оказания содействия в получении необходимой медицинской помощи.

Реквизиты страховой медицинской организации – название, адрес и телефон горячей линии можно уточнить на сайте Территориального фонда ОМС или по телефону горячей линии, а также указанные реквизиты находятся в личном кабинете на портале Госуслуги в разделе «Здоровье» — «Полис ОМС».

Важно не затягивать сроки ожидания, а своевременно обращаться за помощью и содействием. При отсутствии врачей или необходимого исследования пациенты могут обращаться к руководству поликлиники (заведующий отделением, главный врач или его заместитель), в страховую компанию, оформившую полис ОМС, в министерство здравоохранения, а также в территориальный фонд обязательного медицинского страхования.