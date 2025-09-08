Иностранку заключили под стражу в Новосибирске за нарушение миграционного законодательства

В Новосибирске иностранная гражданка была заключена под стражу до 3 октября за нарушение миграционного законодательства.

Как сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции региона, женщине ранее был запрещен въезд в Россию до 7 июня 2029 года, однако 16 июня 2024 года она незаконно пересекла границу через Казахстан.

При пограничном контроле иностранка предъявила идентификационную карту гражданки Киргизии, скрыв запрет на въезд. Ранее, 30 мая 2024 года, Ленинский районный суд Новосибирска уже выдворил ее из России за аналогичные нарушения.

Уголовное дело в отношении женщины возбуждено 12 августа. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, однако если до 13 сентября обвинительный акт не будет составлен или обвинение не предъявят, меру пресечения отменят.

