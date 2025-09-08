На проспекте Димитрова в Новосибирске столкнулись две машины

Вечером 8 сентября на проспекте Димитрова произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По предварительной информации, столкновение произошло между кроссовером Chery Tiggo и седаном Lada Granta. Об этом пишет телеграм-канал ACT-54 Black.

В результате сильного удара Chery Tiggo не справился с управлением, пробил элементы дорожного ограждения и вылетел на пешеходную зону. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы.

Для ликвидации последствий инцидента и оказания необходимой помощи на проспекте Димитрова работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой медицинской помощи и пожарный расчет. Обстоятельства и причины случившегося в настоящее время устанавливаются.

