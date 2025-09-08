В Новосибирской области осуждена женщина за смертельное ДТП

Болотнинский районный суд признал 55-летнюю местную жительницу виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть пассажира.

По данным пресс-службы прокуратуры региона, инцидент произошел 4 января 2025 года, когда женщина, управляя автомобилем «Тойота Корона Премио», при маневре обгона не учла безопасность движения и совершила столкновение с барьером, а затем с автомобилем «Тойота Аллекс», который двигался по встречной полосе.

В результате аварии пассажир «Тойоты Корона Премио» погиб. Женщина признала свою вину. Суд приговорил её к 2 годам лишения свободы в колонии-поселении и лишению прав на 2 года. Также с неё взыскан материальный ущерб в размере 120 тыс. рублей и моральный вред — 2 млн рублей.

